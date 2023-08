Bijušais līdzgaitnieks: Ja Trampu ievēlēs, viņš gandrīz noteikti mēģinās izstāties no NATO

Boltons, kurš Trampa administrācijā strādāja no 2018. līdz 2019. gadam, Trampa ārpolitiku raksturoja kā "haotisku" un neefektīvu.

"Donaldam Trampam nemaz nav savas politiskās filozofijas," Boltons ceturtdien sacīja intervijā medija "The Hill" raidījumam. "Pieņemot lēmumus, viņš nedomā tādās kategorijās kā politikas virzieni, īpaši valsts drošības jomā. Viss ir atkarīgs no tā, kāds labums no tā būs Donaldam Trampam."