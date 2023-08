Krāpnieki izsūta vēstules Valsts ieņēmumu dienesta vārdā, brīdina SEB

SEB bankas klienti ziņo, ka saņem e-pasta vēstules no it kā Valsts ieņēmumu dienesta ar aicinājumu ielogoties portālā, lai saņemtu nodokļu atmaksu. Lai turpinātu darbu it kā VID portālā, nepieciešami internetbankas piekļuves dati vai maksājumu kartes dati. SEB banka brīdina – nekādā gadījumā nedrīkst ievadīt internetbankas piekļuves datus saitēs, kas saņemtās e-pastā.