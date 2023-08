Valdība atbalsta Sārta pilnvaru pagarināšanu NATO centra vadītāja amatā

Aizsardzības ministrijas (AM) vērtējumā Sārtam jāturpina pildīt centra vadītāja pienākumi. Sārta darbs direktora amatā tiek vērtēts atzinīgi, un to apliecinot arī NATO Sabiedroto transformācijas pavēlniecības novērtējumi. Tāpat jāņem vērā iesākto darbu aktualitāte, kā arī centra darba dinamika apstākļos, ko ietekmē Krievijas uzsāktais karš Ukrainā, norāda AM.