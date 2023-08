Vīrieša intīmajai veselībai vērtīgi vitamīni, minerālvielas un ārstniecības augi

Sešas vērtīgas uzturvielas intīmo slimību profilaksei

Sabalansēts un pilnvērtīgs uzturs palīdzēs ne vien izvairīties no intīmajām saslimšanām, bet arī parūpēties par veselību kopumā. Jāpievērš uzmanība ikdienas ēdienkartei un nepieciešamības gadījumā jāpapildina tā ar uztura bagātinātājiem. Lūk, seši vērtīgākie vitamīni un minerālvielas vīrieša intīmajai veselībai:

C vitamīns palīdz saglabāt asinsvadu elastību un veicina asins plūsmu, tādējādi uzlabojot potenci. Tāpat tas palīdz novērst urīnizvadceļu iekaisumu, bet saslimšanas gadījumā – mazina tās radītos simptomus, aizkavējot baktēriju pielipšanu pie urīnceļu sieniņām un ierobežojot iekaisuma izplatību. C vitamīns atrodams, piemēram, sarkanajā paprikā, lapu kāpostos, brokoļos, citrusaugļos, kivi un ananasos, savukārt uretrīta gadījumā to ieteicams uzņemt šķidrā veidā, lietojot, piemēram, melleņu, brūkleņu vai dzērveņu sulu;