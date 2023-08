VIDEO ⟩ Viedāks, bet ne dārgāks. Kāds ir modernizētais Volvo XC60?

Salons arī ārkārtīgi pazīstams, no planšetes līdz komforta krēsliem. Modernizācija skārusi sīkumus. Pat ja mums nav darīšana ar lādējāmā hibrīda modeli XC60 Recharge, arī tā sauktie vieglie hibrīdi aprīkoti ar 48 voltu strāvas sistēmu, kuras jauda ir 197 vai, kā šeit, 250 zirgspēki. Volvo XC60 joprojām pieejams kā ar benzīna, tā dīzeļdzinējiem, priekšējo vai visu riteņu piedziņu.

Ja galvenais kritērijs šādas a/m izvēlei ir gaitas komforts, tad nav ko domāt. Šajā jautājumā XC60 ir nepārspējams. Reizē ar “feisliftu” mainīti arī aprīkojuma līmeņi un to nosaukumi. Šis laikam ir Plus Bright, tātad vidējais. Android platforma multimediju iekārtai neizslēdz savienojumu ar Apple iekārtām, tiesa gan, izmantojot vadu. Volvo lepojas ar jauno gaisa attīrīšanas sistēmu, kas atfiltrē līdz pat 95% daļiņu, kas ir ne sīkākas par 2,5 mikrometriem, - tātad praktiski visas.