Nevēlas pazaudēt jaunību fabrikās jeb lēto Āzijā ražoto preču ēra tuvojas beigām

Īpaši asa problēma ir Ķīnā. Tur jūnijā bez darba bija 21% jauniešu. Un tas – neraugoties uz darbaspēka trūkumu rūpnīcās. Starptautiskās kompānijas sākušas pārcelt ražotnes no Ķīnas uz Malaiziju, Indonēziju, Vjetnamu un Indiju, tomēr arī tur rūpnīcu vadītāji sūdzas par jauniešu nevēlēšanos strādāt ražošanā.

Pēc ANO Starptautiskās darba organizācijas datiem, rūpnīcās Vjetnamā kopš 2011. gada vidējā alga ir augusi vairāk nekā divas reizes, un pašlaik tie ir vidēji 320 dolāri (290 eiro) mēnesī. Ķīnā šis rādītājs no 2012. gada ir 122%.

Rūpnīcu pārcelšanas grūtības

Patiecoties lielajam iedzīvotāju skaitam Indijā, ražotāji to izvēlas kā Ķīnas alternatīvu, tomēr arī tur jaunieši ne īpaši izvēlas strādāt fabrikās. Tā vietā jaunieši labprāt paliek laukos un dzīvo ar valsts pabalstu, vai arī piepelnās lielajās pilsētās. Viens no iemesliem – jaunieši īpaši nevēlas dzīvot rūpnīcu kopmītnēs. Tikmēr pieredzējušāki inženieri pamet savas darbavietas, meklējot izaugsmi IT sfērā.