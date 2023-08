INFOGRAFIKA ⟩ Jūlijā Latvijā pasliktinājusies ārējās tirdzniecības bilance

Tāpat statistikas pārvaldes dati liecina, ka no Ukrainas šogad jūnijā preces ievestas 22,498 miljonu eiro vērtībā, kas ir par 2,9% mazāk nekā maijā un par 3,2% mazāk nekā pagājušā gada jūnijā.

Tajā pašā laikā no Krievijas preces šogad jūnijā importētas 50,276 miljonu eiro vērtībā, kas ir par 7,3% vairāk nekā maijā, bet par 56,6% mazāk nekā pagājušā gada jūnijā, kamēr no Baltkrievijas preču importa vērtība veidoja 13,224 miljonus eiro, kas salīdzinājumā ar iepriekšējo mēnesi ir kritums par 12,9%, bet salīdzinājumā ar pagājušā gada jūniju - par 20,4% mazāk.

Statistikas pārvaldē norāda, ka 2023.gada jūnijā, salīdzinot ar 2022.gada jūniju, importa samazinājumu no Ukrainas galvenokārt ietekmēja ķīmiskās rūpniecības un tās saskarnozaru ražojumu importa kritums par 3,3 miljoniem eiro jeb 43,4%, no Krievijas - minerālproduktu importa samazinājums par 31,6 miljoniem eiro jeb 58,2%, bet no Baltkrievijas - koka un tā izstrādājumu, kokogļu importa samazinājums par 3,2 miljoniem eiro.