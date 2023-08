11 populārākās kļūdas, darbojoties ar elektrisko trimmeri

Elektriskais trimmeris ir vienkāršs instruments ar minimālu detaļu skaitu, tomēr, darbojoties ar to un to apkopjot, ne viens vien pieļauj muļķīgas kļūdas, kam var būt visai nepatīkamas sekas. Lai tavs trimmeris darbotos uz goda no agra pavasara līdz pat vēlam rudenim, sadarbībā ar būvniecības namu “Kurši” skaidrosim, kā izvairīties no 11 izplatītām kļūdām, liekot lietā šo čaklo dārza palīgu.