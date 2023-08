Tukuma novadā turpinās darbi vētras seku novēršanai

Piecu stundu laikā pēc vētras uz sēdi sanāca deputāti, lai lemtu par pabalstu piešķiršanu. Tai pašā dienā tika sākti vētras postījumu novākšanas darbi, mobilizēti spēki - gan no citām pārvaldēm, gan no pašvaldības kapitālsabiedrībām, gan brīvprātīgie no celtniecības kompānijām un citiem uzņēmumiem, un darbi turpinās. Nākamajā dienā nopirkti celtniecības materiālus un tiem cilvēkiem, kas paši nespēja atjaunot jumta segumus, kādām piecām mājām jau arī uzlikti, pastāstīja Liepiņš.