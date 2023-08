Latvijā vairums mājsaimniecību saņem dabasgāzi par augstāku cenu, nekā tirgū piedāvātā

Ministrijas pārstāvji informē, ka šobrīd esošās nākotnes biržas cenu prognozes liecina par dabasgāzes cenu nelielu kāpumu tuvākajos mēnešos, piemēram, provizoriskā šī brīža cena septembrī ir 37 eiro par megavatstundu, oktobrī - 40,28 eiro par megavatstundu, bet novembrī - 47,5 eiro par megavatstundu. Nākotnes cenu prognoze tiek izmantota, lai aprēķinātu maksimāli pieļaujamo UP cenu, kurai pieskaita 30 eiro par megavatstundu uzcenojumu. Jau šobrīd aprēķinātā septembra UP maksimāli pieļaujamā cena, salīdzinot, ar augustu pieaugs par 18,4%, uzsver KEM.

Ņemot vērā gaidāmo cenu svārstīgumu, klimata un enerģētikas ministrs Raimonds Čudars (JV) pauž pārliecību, ka šobrīd ir piemērots brīdis slēgt jaunu vai pārslēgt esošo līgumu, izvēloties kādu no tirgus produktiem, piemēram, fiksētas cenas produktu, kas ļaus mājsaimniecībām ietaupīt, īpaši tām, kuras gāzi izmanto apkures vajadzībām.

Ministrijas pārstāvji informē, ka slēgt jaunu dabasgāzes līgumu var līdz katra mēneša 15.datumam. Piemēram, ja līdz šā gada 15.augustam tiek noslēgts jauns dabasgāzes līgums, no 1.septembra dabasgāzes piegādi nodrošinās izvēlētais tirgotājs. Savukārt produkta maiņu pie esošā tirgotāja var veikt katru mēnesi līdz esošā mēneša 31.datumam.

Aptaujā piedalījās 1005 respondenti no visas Latvijas vecumā no 18 līdz 75 gadiem, 45,3% no tiem izmanto dabasgāzi, kas tie piegādāta pa cauruļvadiem.