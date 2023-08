7 iemesli, kādēļ viedtālrunis var pārkarst

Viszināmākais iemesls, kādēļ mobilais tālrunis mēdz pārkarst, ir tā atstāšana tiešos saules staros, tomēr ir vēl vairāki citi apstākļi, kas var veicināt pārkaršanu un līdz ar to arī negatīvi ietekmēt tālruņa darbību ilgtermiņā. Par to, kā pasargāt mobilo tālruni no pārkaršanas riska, plašāk skaidro “Tele2” tehniskā servisa vadītājs Gints Peičs.