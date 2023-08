Mazā uzvedības ABC dabā: kā izvairīties no kukaiņu kodumiem?

Tās parasti satur dabīgās vielas un ir izmantojamas visai ģimenei, turklāt aproces izmērs ir regulējams. Zīdaiņiem no sešu mēneša vecuma aproci var uzlikt uz kājas, savukārt bērniem no triju gadu vecuma – uz rokas. Aproces iekšpusē parasti ir lentīte, kas pasargā ādu no tiešas saskares ar aktīvo vielu. Aproces var izmantot atkārtoti un tās aizsardzībai ir derīgas aptuveni mēnesi, ja sekot uzglabāšanas nosacījumiem.