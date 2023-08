Nepelnīti aizmirstais sejas toniks. Kāpēc tam būtu jāatvēl vieta sejas kopšanas rituālā?

1. Sejas toniku lieto kā kosmētikas noņēmēju vai to nelieto vispār. "Tas nav sejas attīrīšanas līdzeklis no dekoratīvās kosmētikas, jo šim līdzeklim ir pavisam cita funkcija - tonizēt," runā eksperte. Kāpēc tas ir svarīgi? Piemēram, tu lieto sejas attīrīšanas / mazgāšanas putas, kuras pēc tam noskalo ar ūdeni. Tavs ādas līmenis (5,5 pH) atšķirsies no ūdens pH līmneņa (~9,5), kas nozīmē, ka dabiskais pH līmenis tiks izjaukts. "Ķermenis to saprot kā draudu un sāk "ražot" papildus taukvielas un, ja tev jau ir taukaina sejas āda - tā top vēl taukaināka," skaidro Arta Bogdānova. Tāpēc sejas toniku vajadzētu lietot šajā gadījumā kā harmonijas ieviesēju - tonizētāju. Arī vairāku sejas attīrošo produktu sastāvā ir ziepes, kas šo pH līmeni var pat ļoti agresīvi jaukt. Ziepes darbojas kā siena, kurai mitrinošais krēms vai serums var netikt cauri. "Tāpēc pirms mēs barojam attīrīto ādu - atceramies tonizēt to," uzsver eksperte.