Šogad RAKUS ārstēti jau 40 ērču encefalīta pacienti

RAKUS skaidro, ka pirmreizējā vakcinācija (pamatvakcinācija) sastāv no trim secīgām vakcinācijas reizēm norādītajā mēnešu intervālā - no viena līdz trīs mēnešiem un no deviņiem līdz 12 mēnešiem. Ja kādu iemeslu dēļ trešā vakcinācijas reize nokavēta, vakcinācija nav jāsāk no jauna. Iespējami ātrāk jādodas uz vakcinācijas kabinetu un jāsaņem trešā pote. Revakcinācija - ik pēc trim gadiem.