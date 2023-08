Zambijā pārtverta lidmašīna no Kairas ar miljoniem dolāru; aizturēto vidū arī Latvijas pilsonis

Lidmašīna, kas izlidoja no Kairas, pirmdienas vakarā nolaidās Keneta Kaundas starptautiskajā lidostā netālu no Lusakas. Lidaparātā tika atrasti 5,7 miljoni ASV dolāru, piecas pistoles, septiņas magazīnas, 126 munīcijas patronas, kā arī, spriežot pēc izskata, 602 zelta gabali, kas sver 127,2 kilogramus, un zelta mērīšanas iekārtas. Vēlāk varasiestādes secināja, ka stieņi nav no tīra zelta.

Naudas aizplūšana no Ēģiptes ir kļuvusi par nopietnu problēmu, jo daudzi turīgi cilvēki cenšas pārvietot naudu no Ēģiptes un pasargāt savus īpašumus no varasiestāžu redzesloka. Ēģiptes mediji pieļauj, ka lidmašīna ir saistīta ar šādu mēģinājumu izvest naudu no Ēģiptes.