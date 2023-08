Valainis: Šmits ir "labs cilvēks, kurš pašlaik nav savā vietā"

Vaicāts, vai ZZS un AS būtu jāizlīgst jeb abu pušu starpā jāpanāk pamiers, Valainis norādīja, ka "mēs nekad neesam sastrīdējušies". Abām pusēm jārēķinās, ka viena otrai veltīs kādu pārmetumu, taču "tas pieder pie politiskā procesa", skaidroja viens no ZZS līderiem.

Partiju apvienības politiķis sacīja, ka nav uz kādu apvainojušies, kā arī nav sastrīdējušies ar AS -, tāpēc arī neesot nepieciešams kāds pamiers.

ZZS frakcijas vadītājs norādīja, ka AS ir daudz talantīgu cilvēku un ka abas partiju apvienības "lieliski strādā" kopā Saeimā, kā arī ar daļu no AS ministriem.