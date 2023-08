Ķīna grasās ierobežot viedtālruņu izmantošanas laiku jauniešu vidū

“Domāju, ka tas ir labi. No vienas puses, tas var aizsargāt bērnu redzi, jo daudzi mazie nespēj atturēties no [satura] skatīšanās telefona ekrānā. No otras puses, vecākiem būtu vieglāk kontrolēt savus bērnus. Galvenais – saturs, ko varētu piedāvāt nepilngadīgo režīms, būtu pozitīvāks un veselīgāks,” norāda divu bērnu māte Austrumķīnā, kura nevēlējās paust savu vārdu.