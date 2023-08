"Apvienotais saraksts" informējis Rinkēviču, ka Pīlēnam nav 51 balss atbalsts

To šodien pēc "Apvienotā saraksta" politiķu tikšanās ar Valsts prezidentu žurnālistiem pavēstīja AS Saeimas frakcijas priekšsēdētājs Edgars Tavars.

Tavars tāpat sacīja, ja pašlaik nevar ar "jā" vai "nē" atbildēt uz jautājumu, vai AS varētu atbalstīt "Jaunās vienotības" (JV) izvirzīto Ministru prezidenta amata kandidāti, labklājības ministri Eviku Siliņu (JV).

AS frakcijas vadītājs reizē norādīja uz "Apvienotā saraksta" un JV labajām attiecībām Saeimā.

Kā ziņots, AS kā visvienkāršāko variantu redz trīs partiju koalīciju, jo plašāku valdību izveidot būšot grūtāk, šodien pēc tikšanās ar Valsts prezidentu Edgaru Rinkēviču sacīja AS politiķis, Saeimas priekšsēdētājs Edvards Smiltēns .

AS iepriekš tika paudusi viedokli, ka vislabākais risinājums būtu pašreizējā koalīcijas modeļa - "Jaunās vienotības" (JV), AS un Nacionālās apvienības (NA) - saglabāšana, savukārt no JV puses izskanējis, ka tā pašlaik jau esot tuvāk sadarbībai ar Zaļo un zemnieku savienību un "Progresīvajiem", lai arī vēloties izveidot plašāku koalīciju.