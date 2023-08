Piesakies uz gastronomisko performanci "Brīvības cena"

“Performancē tiks integrēti rezidencē kopīgi tapušo mākslinieku darbi. Kā, piemēram, dizainera Mārča Ziemiņa interaktīvie galdauti, kuri taps rezidences laikā, iesaistot apmeklētājus. Brīvības čuksti zīmēsies uz galdauta, gaismu mākslinieki Those Guys Lighting kopā ar ukraiņu mākslinieci Gannu Bogačuk radīs gaismas mākslas objektu, kas kombinēts ar glezniecības, gaismas un etniskiem simboliem no abām kultūrām. Senie vizuālie kodi atspoguļos unikālās vēstures saknes, savukārt modernais, dinamiskais apgaismojums brīvību un spožo nākotni.

Gastronomiskās performances laikā notiks arī dzīvie izpildījumi, teātra lasījumi no izrādes "Bagāžas stāsti", horeogrāfes Lienes Gravas izrāde "Klātbūtne”, kuras video ietērpu veido ukraiņu māksliniece Katerina Višņevaja. Tāpat darbosies jaunā Ukraiņu māksliniece Asaki, kura uz Rīgu nogādājusi no ukraiņu ciema Yahidne Čerņigovas apgabalā smagi cietušo zemi. To māksliniece izmantos savā performancē.”