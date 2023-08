"Latvenergo": Dabasgāze gaidāmajai ziemas sezonai ir nodrošināta

Savukārt ziemas dabasgāzes cenu prognozes saglabājas augstākas, nekā dabasgāzes cenas ir šobrīd. Tas saistīts ar to, ka Eiropas krātuvēs iespējams nodrošināt tikai aptuveni 30-40% no ziemas patēriņa, un tas nozīmē, ka diezgan lielu dabasgāzes apjomu ir nepieciešams nodrošināt ar tiešajām piegādēm.

Komentējot situāciju Baltijā, Bidere norāda, ka šeit ir relatīvi mierīgāk, kur, izmantojot Inčukalna PGK tehnisko kapacitāti, gāzes apgādi visai apkures sezonai ir iespējams nodrošināt no krātuves. Lai arī Eiropas lielvalstis, piemēram, Vācija ir spējušas veiksmīgi aizstāt dabasgāzes cauruļvadu piegādes no Krievijas, cītīgi būvējot sašķidrinātās dabasgāzes termināļus, joprojām pastāv zināmas bažas, vai ar to būs pietiekami, lai nodrošinātu ziemas patēriņu. Tas arī ir faktors, kas ziemas gāzes cenas notur augstākas, nekā to šobrīd redzam vasarā.