Kā bērni var mācīties pieņemt atšķirīgo caur mākslu?

Strādājot ar īpašajiem bērniem, piemeklēju uzdevumus, kas palīdz katrā bērnā atrast to īpašo mākslas uztveri un attēlošanas veidu. Tāpat caur mākslas darbiem var pamanīt, kādas ir bērna sajūtas, vai viņam ir nepieciešama palīdzība. Pēc tā, kādas krāsas, formas un tēlus savos darbos izvēlas bērni, var secināt, vai viņi ir nomākti, satraukti, noguruši, vai gluži pretēji – jautri un laimīgi. Māksla ir arī veids, kā mudināt bērnus domāt par pozitīvo un pievērst viņu uzmanību labiem un skaistiem notikumiem, vai tikt galā ar negatīvām emocijām. Reiz uz nodarbību atnāca zēns, kurš bija ļoti dusmīgs un neko īsti negribēja darīt – tajā reizē aicināju viņu, nevis zīmēt to, ko pārējie bērni, bet uzzīmēt savas dusmas, izlikt tās uz papīra, lai tās netraucē atlikušajai dienai. To zīmējumu atceros joprojām – dusmas tika attēlotas kā kaķveidīgs briesmonis koši sarkanā krāsā. Tiklīdz tās tika izliktas uz papīra, bērnam bija pavisam cits garastāvoklis. Ar dusmām var tikt galā arī šādi.