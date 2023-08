LDDK iestājas par mazāku darba devēju iesaisti darba nespējas lapas apmaksā

Minēto iemeslu dēļ LDDK atbalsta Ekonomikas ministrijas priekšlikumu par darba devēju apmaksātu slimības lapu reformu Latvijā, pielīdzinot to Igaunijas risinājumam - pirmās trīs darba dienas neapmaksā ne darba devējs, ne valsts, no ceturtās līdz astotajai - apmaksā darba devējs un no devītās darbnespējas dienas pabalstu apmaksā valsts.