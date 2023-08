Siliņa: Četru partiju koalīciju var izveidot atsevišķi ar "Progresīvajiem" vai NA

Siliņa skaidroja, ka viens četru partiju modelis paredzētu, ka valdību veido "Jaunā vienotība" (JV), "Apvienotais saraksts" (AS), Zaļo un zemnieku savienība (ZZS) un "Progresīvie".

Savukārt otrs četru partiju modelis koalīcijā ietvertu JV, AS, ZZS un NA, sacīja premjera amata kandidāte.

Līdz ar Valsts prezidenta vēlēšanām iepriekš bija izveidojies nosacīts kodols no JV, ZZS un "Progresīvajiem". Vaicāta, vai, ņemot to vērā, kā arī NA ideoloģiskos iebildumus pret "Progresīvajiem", koalīcijā tiks ņemti "Progresīvie", bet NA pēc pašas izvēles paliktu opozīcijā, Siliņa skaidroja, ka to ir pāragri teikt.