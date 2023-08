Piektdien sāksies jaunās valdības veidošanas oficiālās sarunas

Kā aģentūru LETA informēja Siliņas pārstāve Ilze Čikule, sarunas plānotas Ministru kabineta bibliotēkas telpā. No rīta plkst.9 sarunas sāksies ar "Apvienoto sarakstu" (AS), plkst.10 - ar Zaļo un zemnieku savienību (ZZS), plkst.12.30 - ar Nacionālo apvienību (NA), bet pirmo oficiālo sarunu raundu paredzēts noslēgt plkst.13.30, JV tiekoties ar "Progresīvajiem".

Kā ziņots, Siliņa saskata iespējamību izveidot četru partiju valdību divās kombinācijās, vienā no kurām būtu pārstāvēti "Progresīvie", bet citā modelī - NA. Siliņa skaidroja, ka viens četru partiju modelis paredzētu, ka valdību veido JV, AS, ZZS un "Progresīvie". Savukārt otrs četru partiju modelis koalīcijā ietvertu JV, AS, ZZS un NA, sacīja premjera amata kandidāte.