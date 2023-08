FOTO ⟩ Siliņas tikšanās ar ZZS: Valainis ierosina rakstiski nostiprināt "Lemberga riska" mazināšanas standartus

Kā ziņots, AS gaida, kā JV risinās situāciju ar sankcijām pakļautā Lemberga iespējamo ietekmi uz valdības un Saeimas lēmumiem, piektdien pēc tikšanās ar Siliņu un citiem JV pārstāvjiem norādīja AS Saeimas frakcijas priekšsēdētājs Edgars Tavars.

Runājot par iespējamu darbu koalīcijā ar ZZS, Tavars atzīmēja, ka pret Lembergu aizvien ir noteiktas sankcijas. "Tas ir nacionālās drošības jautājums, un AS gaida, kā šo problēmu - Aivars Lembergs - JV risinās," sacīja Tavars.

Sarunas atsevišķi paredzētas ar AS, tad ZZS, pēc tam Nacionālo apvienību (NA), bet pirmo oficiālo sarunu raundu paredzēts noslēgt, JV tiekoties ar "Progresīvajiem".

Kā ziņots, Siliņa saskata iespējamību izveidot četru partiju valdību divās kombinācijās, vienā no kurām būtu pārstāvēti "Progresīvie", bet citā modelī - NA. Siliņa skaidroja, ka viens četru partiju modelis paredzētu, ka valdību veido JV, AS, ZZS un "Progresīvie". Savukārt otrs četru partiju modelis koalīcijā ietvertu JV, AS, ZZS un NA, sacīja premjera amata kandidāte.