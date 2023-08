Intīmā vietiņa un higiēna. Mīti un patiesība!

Ka tas ir tikai "dabīgi", ja ikdienā saskaras ar sūrstēšanu vai niezi intīmajā zonā. Jā, lai gan šī vietiņa ir pakļauta apmatojuma augšanai, epilācijai vai skūšanās procesam, pastiprinātai svīšanai, maziem sarīvējumiem no neērtas apakšveļas un tas var radīt diskomfortu, to nevajadzētu ilgstoši ignorēt. Vislabāk to apspriest ar savu ginekologu vai dermatologu, kurš var noteikt problēmas cēloni un ieteikt, kā to novērst.