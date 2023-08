Rīgas līcī notiks starptautiskas mācības naftas avārijas seku likvidācijā

Mācību otrajā dienā, 31.augustā, dienas pirmajā pusē notiks praktiskās mācības naftas piesārņojuma likvidācijā un seku novēršanā Rīgas līcī un piekrastē - uz ziemeļiem no Skultes ostas. Mācību scenārijs paredz, ka iedomāts naftas tankkuģis ir uzsēdies uz sēkļa Rīgas līcī. Negadījuma rezultātā no kuģa noplūst dīzeļdegviela, mazuts un kuģa degviela, kas virzās uz krastu, daļai nonākot Latvijas piekrastē uz ziemeļiem no Skultes ostas. Ņemot vērā piesārņojuma apjomu, tiek lūgta starptautiskā palīdzība piesārņojuma savākšanai piekrastē. Palīdzības lūgumam atsaucas Igaunijas glābšanas pārvalde. Līdzās tam negadījuma seku novēršanā iesaistīsies arī VVD un Jūras spēku Patruļkuģu eskadras Jūras incidentu novēršanas vienība. Lai likvidētu piesārņojumu, mācību dalībniekiem būs jāsavāc noplūdusī viela no krasta zonas, jāatsūknē tā no krasta ūdens, kā arī iespējams jāveic vielas ierobežošana, izvietojot bonas. Naftas produktiem nonākot piekrastē, cieš arī putni, tāpēc mācību laikā Pasaules dabas fonda brīvprātīgie, ornitologi un veterinārārsti iesaistīsies putnu glābšanā.