JV vēl līdz piektdienas vidum piekrīt gaidīt "Apvienotā saraksta" atbildi

Siliņa šodien uz četru partiju koalīcijas izveidošanas sarunām aicināja ZZS, "Progresīvo" un AS pārstāvjus, tomēr AS uz sarunām neieradās.

Siliņa vēlas izveidot valdību no šīm partijām, savukārt AS vēlas saglabāt esošo koalīciju, kurā strādā JV, AS un Nacionālā apvienība (NA), ZZS varot tikt piepulcēta tikai uz stingriem nosacījumiem, bet "Progresīvos" AS piedāvā atstāt ārpus koalīcijas. Līdzīgu pozīciju uztur arī NA, kurus gan Siliņa uz oficiālajām sarunām vairs nav aicinājusi.