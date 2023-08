VIDEO ⟩ Iespējams, no “Latvenergo” peļņas kompensēs sadales tarifu kāpumu

Ceturtdien, 31. augustā valstij piederošais uzņēmums “Latvenergo” paziņoja par jaunu ieņēmumu un peļņas rekordu pēdējā pusgadā. Šobrīd jau tiek spriests, kā peļņu sadalīt un kur to novirzīt. Viens no ierosinājumiem ir, ka noteiktos gadījumos no peļņas varētu kompensēt sadales tarifu pieaugumu. Ideja vēl būs jāskata gan valdībai, gan Saeimai, vēstīts LTV raidījumā "Panorāma".