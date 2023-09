Saeima uzklausa galaziņojumu par finanšu sektora "kapitālā remonta" sekām

Deputāts Ainārs Šlesers (LPV), kura partija bija izmeklēšanas komisijas izveides iniciatore, Saeimas sēdē pauda uzskatu, ka Latvijā ir izveidojies banku monopolstāvoklis, kas ir jākontrolē. Ja divas bankas kontrolē vairāk nekā 50% no tirgus - tas ir monopols, teica politiķis, mudinot, ka būtu jāizveido nacionāla attīstības banka. Pēc Šlesera vārdiem, tajā varētu ieguldīt peļņu no AS "Latvenergo", AS "Latvijas valsts mežiem" viena gada griezumā, un banka varētu atbalstīt nacionālo biznesu - mazos un vidējos uzņēmumus.