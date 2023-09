Jaunie ST tarifi: gan uzņēmumi, gan mājsaimniecības nereti sev rezervējuši pārāk lielas jaudas

"Rezultātā tīklu izmantošana kļūst vēl neefektīvāka un dārgāka visiem lietotājiem. Tomēr ST pamatoti var pārmest, ka to serviss nav tādā līmenī, ka klienti bez bailēm varētu atteikties no pašlaik neizmantotajām jaudām un būt droši, ka varēs tās laicīgi un par saprātīgām izmaksām iegūt brīdī, kad radīsies tāda nepieciešamība. Tādēļ aiz “izmisuma” lielveikali neatsakās no rezervētajām jaudām, jo pēc gada vai diviem plāno savos stāvlaukumos izveidot elektroauto uzlādes vietas, savukārt rūpnieki neriskē atteikties, jo tas var atņemt iespējas attīstīties nākotnē," saka Klauss.