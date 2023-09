Finanšu ministrija: Gada inflācija Latvijā turpina mazināties

Inflāciju ietekmējošie faktori saglabājas nemainīgi, norāda FM pārstāvji. Pārtikas cenas aizvien neļauj vidējai inflācijai mazināties straujāk. Lielāko devumu patēriņa cenu kāpumā šā gada augustā salīdzinājumā ar pagājušā gada augustu noteica pārtikas un bezalkoholisko dzērienu sadārdzinājums par 8,2%, tādējādi izskaidrojot 2,1 procentpunktu no 5,4% gada inflācijas. Pārtikas cenām ir būtiska ietekme uz vidējo inflāciju, jo tā veido ceturto daļu no mājsaimniecību patēriņa groza. Pārtikas cenu pieaugums gada griezumā, tāpat kā vidējā inflācija, bremzējas. Tomēr pārtikas inflācija ir augstāka par vidējo inflāciju, radot būtisku spiedienu uz mājsaimniecību izdevumiem, it īpaši mājsaimniecībām ar zemiem ienākumiem.