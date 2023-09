Kas ir un kas nav zināms par topošo Evikas Siliņas valdību?

Gadījumā, ja Kūtris kļūtu par ministru un uz laiku noliktu deputāta mandātu, Saeimā nonāktu bijušais Augstākās padomes deputāts un kādreizējais Rīgas vicemērs Jānis Dinevičs. Viņš vada vienu no Zaļo un Zemnieku savienības dalībpartijām – Latvijas Sociāldemokrātisko strādnieku partiju.

Uz Saeimas priekšsēdētāja amatu Kūtris, kuram ir pieredze prezidija darbā laikā, kad viņš pārstāvēja partiju “No sirds Latvijai”, nepretendējot. Tajā nokļūt varētu ZZS Saeimas frakcijas vadītājs Viktors Valainis, kurš gan uzsver – svarīgāk par to, kurš cilvēks nonāks spīkera amatā, esot koalīcija izpratne par to, ko tajā darīt: “Jautājums, kāds ir uzdevums, ko caur šo pozīciju grib panākt – gan mums, gan visai komandai kopumā, Saeimai kopumā. Kas ir tas, ko sagaida no Saeimas priekšsēdētāja – vai tas ir vienkārši novadīt sēdes vai citi uzdevumi? Jo Saeimas priekšsēdētājs par ļoti plašu tvērumu atbild. Tā kā manā ieskatā šis jautājums, tieši tāpat kā visi citi jautājumi, ir sarunu, diskusiju elements, kas vēl tikai būs.”