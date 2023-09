Interjera dizainere dalās padomos par skolēna istabas “ģenerāltīrīšanu”

Organizēšanas sistēmas bērnistabā noteikti ir vēlama lieta, bet vajadzētu atcerēties, ka lielās, masīvās sekcijas nav risinājums. Tiem, kuriem mājokļos vēl tādas ir atrodamas, visdrīzāk tās būtu laiks nomainīt. Dažkārt sekcijas sastāv no vairākām daļām, un viens veids, kā uzlabot kopējo iekārtojumu, ir atbrīvoties vismaz no kādas daļas un ļauties savam radošumam, piemēram, tās pārveidojot. Laba alternatīva, ar ko var aizstāt sekcijas, ir sienas plaukti, lai viegli novietotu grāmatas, spēles, rotaļlietas un citus priekšmetus. Ja nav vēlēšanās noslogot sienu, var arī izvēlēties dažādas auduma kastes, kuras var paslēpt, piemēram, zem gultas.

Naktsmiers ir svarīgs priekšnosacījums tam, lai bērns atpūstos un spētu koncentrēties mācībām, tāpēc gulta ir vēl viena svarīga skolēna istabas mēbele, kurai pievērst īpašu uzmanību. Turklāt bērni aug ātri, tāpēc labāk ir izvēlēties jau lielāku gultu, ko viņi var izmantot gadiem ilgi. Piemēram, dažas gultas ir pielāgojamas no bērnu gultas līdz pusaudža vecuma gultai. Skolēna gulta var būt arī ar papildu funkciju, piemēram, rakstāmgaldu, plauktiem vai uzglabāšanas vietām zem gultas. Tas padarīs gultu piemērotu gan mācībām, gan izklaidei. Tai pašā laikā, ja vecāki nolemj bērnam iegādāties gultu vairākiem gadiem, svarīgi, no kā tā izgatavota, – tiem jābūt izturīgiem un kvalitatīviem materiāliem. Gulta var būt vienkārša, lai to var lietot universāli un pielāgot dažādiem istabas dizainiem, bērnam augot.