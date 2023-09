SEB banka sāks maksāt procentus par naudu, kas glabājas norēķinu kontos

“Pēc septiņiem gadiem, kad bāzes procentu likmes bija zem nulles, mēs no vēsturiskā viedokļa esam atgriezušies pie ierastākas procentu likmju situācijas. Šobrīd redzam, ka situācija ar likmēm stabilizējusies, gada Euribor kopš vasaras sākuma praktiski nemainās, kā arī paziņojumi no Eiropas Centrālās bankas liecina, ka rekordstraujais procentu likmju paaugstināšanas periods varētu būt beidzies.

“Termiņnoguldījums ir labs risinājums finanšu “drošības spilvena” glabāšanai. Šie līdzekļi, kas no finanšu pratības viedokļa ir summa, lai segtu 3 līdz 6 mēnešu izdevumus, būtu jātur atsevišķi no ikdienā izmantojamiem līdzekļiem, tomēr tiem jābūt viegli sasniedzamiem negaidītas situācijas gadījumā. Savukārt regulāri papildināt var uzkrājumu, kas tiek veidots krājkontā, – šādi var krāt gan lielākiem pirkumiem, gan atvaļinājumam, gan sākt veidot “drošības spilvenu” tiem, kuriem tā vēl nav. Nauda, kas glabājas krājkontā, ir ļoti likvīda, jo izņemt nepieciešamo summu bez komisijas var, piesakot to vien trīs dienas iepriekš,” turpina Škapars.