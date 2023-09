"SEB banka" palielina termiņnoguldījumu procentu likmes

Tostarp trīs mēnešu termiņnoguldījumiem procentu likmi banka palielinās no 2,75% līdz 3% gadā, sešu mēnešu termiņnoguldījumiem - no 3% līdz 3,25%, 12 mēnešu termiņnoguldījumiem - no 3,8% līdz 3,9%, 24 mēnešu termiņnoguldījumiem - no 2,85% līdz 3%, bet 36 mēnešu termiņnoguldījumiem likme būs 2,85% gadā.