Tiešraide ⟩ Par Saeimas priekšsēdētāju ievēl ZZS politiķi Daigu Mieriņu

Vienīgās "sarunas", kas starp politiķiem notika Saeimas zālē pēc Smiltēna atsaukšanas no spīkera amata, bija saistītas ar to, vai drīkst Saeimas priekšsēdētāja amatu izvirzīt burtiski minūtes laikā.

Kā ziņots, pret Kūtri vērsta plaša kritika saistībā ar viņa publiskajiem izteikumiem par piemēra ņemšanu no dažādiem, tostarp apsūdzētiem, oligarhiem.

Deputāta mandāts atjaunots Raimondam Čudaram (JV), Ilzei Indriksonei (NA), Mārim Kučinskim (AS), Inārai Mūrniecei (NA), Naurim Puntulim (NA), Mārim Sprindžukam (AS), Didzim Šmitam (AS) un Jānim Vitenbergam (NA), kuri bija nolikuši deputāta mandātu uz laiku, kamēr ieņēma ministru amatus iepriekšējā valdībā.