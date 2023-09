Babītes pagastā atjaunota Cenas tīreļa purva laipa

Laipa atjaunota teju 800 metru garumā – no sākuma līdz “cilpai” jeb vietai, kur taka met apļveida līkumu. Te nomainīts dēļu segums un gulšņi. Atlikušajā takas daļā izlīdzināti savērsušies posmi, nomainīti bojātie dēļi, nomainīti tiltiņi.

Pēc laipas salabošanas pieejami arī pa to sasniedzamie Cenas tīreļa purva skatu torņi. Turklāt gan torņi, gan Cenas tīrelis ir viena no labākajām vietām Pierīgā, no kurienes vērot ziemeļblāzmu.