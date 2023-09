NOSKATIES ⟩ Viesu namu īpašnieki Baltkrievijas pierobežā joprojām gaida apmaksu no žoga būvniekiem

Viens no diviem uzņēmumiem Smirnovam nemaz neesot iedevis darba līgumu. Viņš strādājis no decembra līdz februārim, dažviet stāvot ūdenī, kas sniedzies līdz padusēm. "Viņi tur daudz ko sačakarēja. Kaut kur 500 metrus viņi sagrozīja otrādāk, to žogu nepareizi sastādīja un beigu beigās, pēc pāris mēnešiem pateica, ka netaisīs vairāk. Sataisīja bankrotu vai ko tur un aizbrauca projām," klāstīja Smirnovs.