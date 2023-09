Juristi vāc pierādījumus par Krievijas centieniem izraisīt badu Ukrainā

Daļa no juristu centieniem būs vērsti uz to, lai noskaidrotu, kurš ir atbildīgs, tostarp par to, vai izvirzīt apsūdzības Krievijas prezidentam Vladimiram Putinam, kā tas notika martā, kad Starptautiskā Krimināltiesa izdeva Krievijas prezidenta aresta orderi par noziegumu, kas saistīts ar Ukrainas bērnu nelikumīgu deportāciju uz Krieviju no kara laikā īslaicīgi okupētajām teritorijām.