“Vēl februārī dejoju valsi, bet pavasarī jau gulēju Gaiļezerā “kā dārzenis””. Nomirt cieņpilni - ne visu privilēģija

Diemžēl Latvija joprojām atrodas saraksta lejasgalā. Latvija līdz šim bijusi arī vienīgā no Eiropas Savienības valstīm, kurā valsts nenodrošina paliatīvās aprūpes beigu posmu – hospisa – aprūpi,

Paliatīvā, tostarp hospisa aprūpe dzīvesvietā vismaz formāli ir viena no jaunās valdības prioritātēm. Bet viens no pirmajiem soļiem hospisa aprūpes ieviešanā sperts tikai vakar - Saeimā pieņemti grozījumi Ārstniecības likumā un Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likumā, kas ievieš paliatīvās aprūpes un hospisa aprūpes jēdzienus arī Latvijas tiesību aktos, un nosaka, ka hospisa pakalpojums tiks nodrošināts no valsts budžeta līdzekļiem.