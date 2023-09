NOSKATIES ⟩ Aiz priekškara: Krievi nomelno ANO un grib gāzt Armēnijas valdību

"Drošības padomes pārveidošana kļuva par galveno sarunu punktu daudziem līderiem, kuri trešdien to uzrunāja. Vairāki norādīja, ka padome, kas tika izveidota pēc Otrā pasaules kara, nepārstāv kopš tā laika radušās ekonomiskās un politiskās varas, tostarp Indiju un Brazīliju. Padomē nav arī pastāvīgo locekļu no Āfrikas, Dienvidamerikas vai Tuvajiem Austrumiem. "Mums ir vajadzīga Drošības padome, kas ir godīgāka, reprezentatīvāka un iekļaujošāka," sacīja Itālijas ārlietu ministrs Antonio Tajāni," pagājušās nedēļas nogalē rakstīja laikraksts "The New York Times".