Lielāks finansējums sirds veselībai – vairāk izglābtu dzīvību

Šī summa ir līdzvērtīga aptuveni 2% no ES iekšzemes kopprodukta un pārsniedz visu ES budžetu, kas paredzēts pētniecības, lauksaimniecības, infrastruktūras un enerģētikas finansēšanai.

1. Veselība un sociālā aprūpe. Šī kategorija veido 155 miljardus eiro (55%) no kopējām izmaksām un atbilst 11% no ES kopējiem veselības aprūpes izdevumiem. Tā aptver dažādus veselības aprūpes aspektus, tostarp primāro aprūpi, neatliekamo palīdzību, hospitalizācijas, ambulatoro aprūpi un medikamentus. Sociālā aprūpe ietvēra ilgstošu institucionalizētu aprūpi un aprūpi mājās. Slimnīcas aprūpe izmaksāja 79 miljardus eiro, kas veido 51% no visām SAS izraisītajām aprūpes izmaksām. Izmaksas par SAS medikamentiem veidoja 31 miljardu eiro (20 %), bet aprūpes iestādes (pansionāti) izmaksāja 15 miljardus eiro (9%).