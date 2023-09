Ministrijai nedēļas laikā jāsagatavo likumprojekts hipotekāro kredītu ņēmēju aizsardzībai

Reirs skaidroja, ka jaunajā likumā varētu noteikt 50% atlaidi kredīta pamatsummas un procentu maksājumiem uz noteiktu laika periodu. Ņemot vērā, ka Eiropas Centrālā banka varētu vēl paaugstināt procentu likmes, kā arī to, ka augsta EURIBOR likme varētu saglabāties vēl vismaz gadu, Reirs piedāvāja šādu atlaidi noteikt uz gadu.

Pēc tam FM un Latvijas Banka izvērtētu, ka šī atlaide darbojas, un vai ir nepieciešams to pagarināt vēl uz gadu.

Reirs uzsvēra, ka kredītu sadārdzināšanās skar aptuveni 127 000 kredītņēmēju, kas pārsvarā ir vecumā no 30 līdz 40 gadiem jeb darbaspējīgā vecuma pilnbriedā. Faktu, ka praktiski nav novērojams kavēto maksājumu pieaugums, Reirs skaidroja ar to, ka cilvēki atsakās no visa, lai varētu nomaksāt kredītu.