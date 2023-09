Latvijas Banka: Jāievieš mērķēts atbalsts kredītņēmējiem

Starptautiski esot pieņemts, ka, ja kredītņēmēju maksājums par kredītu pārsniedz 40% no mājsaimniecības ienākumiem, tad tas tiek uzskatīts kā pietiekami augsts un būtisks slogs. Pēc Latvijas Bankas aplēsēm, procentu likmju un inflācijas ietekmē apmēram 13% no kredītņēmējiem mēneša maksājums pārsniedz minētos 40% no ienākumiem, teica Rutkaste.