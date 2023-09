Apspriežot Nacionālās drošības koncepciju, deputātiem atšķirīgi viedokļi par atteikšanos no krievu valodas sabiedriskajos medijos

Sākotnējās debatēs par NDK iekļaušanu sēdes darba kārtībā deputāte Linda Liepiņa (LPV) kritiski novērtēja to, ka koncepcijas tekstu esot saņēmusi e-pastā vien 18 minūtes pirms sēdes sākuma, līdz ar to parlamentāriešiem neesot bijis pietiekams laiks ar to iepazīties.