Padomi, kā neiekļūt kriptovalūtu krāpnieku nagos

Kriptovalūtu maciņus piesauc, lai izvilinātu bankas konta datus

Viena no biežāk izmantotajām krāpniecības shēmām Latvijā – zvanīt cilvēkam un informēt, ka viņa vārdā izveidots kriptovalūtu maciņš un līdzekļi no konta tiek pārcelti uz to. Tad krāpnieki aicina cilvēkus dalīties ar bankas konta detaļām un datiem, lai it kā pabeigtu transakciju.