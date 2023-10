Izliekoties par viņu bērniem, krāpnieki no senioriem augustā un septembrī izkrāpuši 30 000 eiro

Policijā norāda, ka tā aizvien turpina saņemt iesniegumus no iedzīvotājiem, kas "uzķērušies" uz krāpnieciskām īsziņām, kas it kā sūtītas meitas vai dēla vārdā no nezināma telefona numura ar lūgumu nosūtīt ziņu saziņas lietotnē "WhatsApp". Vēlāk sarakstes laikā tiek prasīts pārskaitīt naudu.