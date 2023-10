Nedēļas nogalē no ūdenstilpēm izcelti pieci noslīkuši cilvēki

Jau ziņots, ka piektdienas rītā tika saņemta informācija, ka Ludzas novada Cirmas pagastā dīķī atrodas vieglā automašīna. Ierodoties notikuma vietā, konstatēts, ka dīķī zem ūdens atrodas vieglā automašīna. To pārmeklējot atrasti un krastā izcelti divi bojāgājušie. Pēc tam ar glābšanas automašīnas palīdzību vieglā automašīna izcelta no dīķa.

Sestdien Cēsu novada Drabešu pagastā no upes Gauja glābēji izcēla bojāgājušo un nodeva Valsts policijas darbiniekiem. Svētdien divi bojāgājušie izcelti no Daugavas pie Austuves ielas Rīgā un no Juglas kanāla Rīgā.