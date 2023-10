Postošie plūdi Lībijā atklājuši daļu senas grieķu pilsētas

Kirēnu 631. gadā pirms mūsu ēras atklāja grieķu kolonisti. Tā kļuva par vienu no nozīmīgākajām pilsētām Senajā Grieķijā. Savu lielāko uzplaukumu pilsēta pieredzēja 4. gadsimtā pirms mūsu ēras. Vēlāk to pārņēma romieši, līdz 365. gadā mūsu ērā to sagrāva zemestrīce.